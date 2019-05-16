المجلس العسكري يطلع البعثات الدبلوماسية العربية على راهن البلاد

التاريخ: 16-مايو-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة Advertisements قدم الفريق الركن شمس الدين كباشى الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالى والفريق مصطفى محمد المصطفى عضو المجلس، تنويرا يوم الخميس بالقصر الجمهوري لرؤساء البعثات الدبلوماسيه العربيه بالخرطوم حول مجريات الأحداث بالبلاد . وأوضح السفير عمر دهب الوكيل المساعد للشؤون السياسيه بوزارة الخارجيه،بحسب وكالة السودان للأنباء – أن اللقاء يأتى فى إطار اللقاءات المتعدده مع ممثلى البعثات الدبلوماسيه بالبلاد فى تنوعها الجغرافى المتعدد. مضيفا أن اللقاء مع المجموعة العربيه تناول آخر التطورات بالبلاد والجهود التى يبذلها المجلس لاستتباب الامن والاستقرار بكل ربوع السودان، مشيرا إلى أن التنوير وجد ترحيبا وتفهما من اعضاء المجموعه العربيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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