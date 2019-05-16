الشفافية السودانية تطالب بإنشاء حاضنة لمكافحة الفساد

أكد رئيس منظمة الشفافية السودانية د.الطيب مختار ضرورة أن تبدأ القيادة العسكرية الحاكمة فوراً في مكافحة الفساد بمؤسسات وشركات الحكومة باعتباره سبباً رئيساً في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان وتشويه المنافسة في السوق ورفع أسعاركافة السلع ودخوله في الأسواق عبرالوساطة والوكالة مستفيداً من الامتيازات والإعفاءات الحكومية في التمدد في النشاط الاقتصادي بشكل عام.

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ودعا د. مختار في حديث بحسب صحيفة (السوداني) لترتيب ملفات الفساد الراهنة بالطرق السليمة والتركيز على الملفات المسكوت عنها من قبل النظام السابق, وقال الملفات التي اتبعها نظام البشير لمكافحة الفساد لم تحقق نتائج ملموسة ولم تتبع المؤسسية والمنهجية في المكافحة والإجراءات العدلية الملائمة والفاعلة.

ورهن مكافحة الفساد بشكل جدي بإنشاء حاضنة للمكافحة ترتكز على الإرادة العليا القوية والحقيقية لبتر الفساد والاستمرار في إكمال منظومة المكافحة بإنشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد لوضع السياسات وتنفيذها وتقييم أداء وحدات المكافحة وحماية المبلغين عن الفساد.

وشدد على ضرورة إعادة فتح ملفات الذين اشتبه في تورطهم في الفساد في إطار الحملة على القطط السمان والذين أطلق سراحهم بالتسويات خارج الإطار العدلي والقانوني وعرض ملفات الفساد الخاصة بقيادات ورموز النظام السابق لرد الأموال المنهوبة للخزينة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)