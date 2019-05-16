“الدعم السريع تضبط سلعا مهربة بولاية غرب كردفان

التاريخ: 16-مايو-2019
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تمكنت قوات الدعم السريع بولاية غرب كردفان محلية الميرم الحدودية من ضبط كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية المهربة الى دول الجوار متمثلة فى السكر والدقيق والاسمنت والوقود محملة على متن ( عشرين عربة ) شاحنة كبيرة.
وقال قائد قوات الدعم السريع المقدم التاج التجاني عبد الله بحسب شبكة الشروق – إن قواته تقوم بأدوار كبيرة في بسط هيبة الدولة وقطع الطريق امام المهربين للسلع الاستراتيجية المدعومة الى خارج الحدود الامر الذي يؤدي الى تدهور في القطاعى الاقتصادي للبلاد خاصة وان السودان يمر بضائقة اقتصادية كبيرة .
وأكد ان قوات الدعم السريع جاهزة لسد كل الثغرات لبسط الامن ومنع التهريب مشيرا الى ان التجار المهربين سيتم تقديمهم للنيابة العامة لمحاكمتهم وفق القانون .
من جهته ناشد العقيد حسن احمد درمود قائد ثاني اللواء (92) الميرم التجار الى الابتعاد عن السلع الاساسية التي تمثل ضروريات حياة المواطنين في محلية الميرم والسودان مشيرا في هذا الخصوص الى تطبيق الوسائل القانونية لعملية التجارة عبر الحدود وذلك باستخراج الاوراق الرسمية من الجهات المختصة لهذا الغرض مؤكدا ان قوات الشعب المسلحة والقوات الامنية الاخري عين ساهرة وحامية لهذه البوابة من الوطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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