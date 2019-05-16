حميدتي: أحداث الاعتصام تقف وراءها دول

اتهم نائب رئيس المجلس العسكري قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” دولاً بالوقوف وراء الأحداث الدامية بمحيط الاعتصام يوم الاثنين الماضي.

وقال حميدتي في مخاطبة أمام جنوده بقاعدة عسكرية بالخرطوم: “الحصل يوم الاثنين وراهو دول لا الدعم السريع لا الجيش، نحنا اتفقنا مع الناس ديل كيف نخرب الاتفاق”.

ودعا حميدتي قواته إلى عدم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين العزل حتى وإن بادروا بالعنف اللفظي، وأضاف: «الناس ديل عُزَّل يا جماعة ما ترشوهم ولا بالمويه ولا تضربوهم سيطان».

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وقال حميدتي بحسب ما نقلته صحيفة السوداني – إنه مع تطبيق دولة القانون، مشيرا إلى وجود عناصر من الحركات المسلحة الرافضة للتقارب تؤلب الرأي العام على قوات الدعم السريع مستخدمة منصات المحتجين السلميين في أرض الاعتصام.

وأضاف حميدتي أن قواته إذا أرادت فض الاعتصام ستُعلنها بالواضح، وقال: (ديك الخيول وديك النجعة ونحن زي الدهب مهما قالوا فينا الحق بظهر في النهاية).

وأضاف: (الكلام ما هسي الكلام قدام)، لافتا إلى أن الشرطة ستنتشر في كل أنحاء البلاد مع النيابات والمحاكم لتطبيق القانون.

ولفت حميدتي إلى أن القوات المهاجمة يوم الاثنين الماضي أطلقت الرصاص على ارتكازات للدعم السريع والجيش كانوا ضباطاً كباراً برفقة الجنود وتلقى ضابط الجيش “كرومة” رصاصة، وهو يقف إلى جوارهم، وتابع: “الرصاص جاء من الكوبري وجامعة الخرطوم والنيل الأزرق”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)