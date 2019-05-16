البرهان يعيين ناطق رسمي جديد للشرطة

التاريخ: 16-مايو-2019
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قرر رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس، تعيين ناطق رسمي جديد لقوات الشرطة هو العميد شرطة د. عمر عبدالماجد بشير، خلفاً للفريق هاشم محمد عبدالرحيم الذي أحيل للتقاعد.
وتخرج بشير في كلية الشرطة ١٩٨٨ الدفعة (٥٥)، ونال دراسات فوق الجامعية في القانون من جامعة الخرطوم، ودراسات أخرى في الإعلام من جامعة أمدرمان الإسلامية.
وحاز على دبلوم فض النزاعات من المعهد الكندي لدراسات فض النزاعات جامعة سانت بول بكندا، بجانب أنه باحث زمالة الصحافة معهد “رويترز” المملكة المتحدة.
وعمل بشير مديراً لإعلام الشرطة بكل من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والهجرة، وهيئة الجمارك، وفي مختلف إدارات الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة برئاسة قوات الشرطة، وكان في آخر مواقعه مديراً لمؤسسة ساهرون الإعلامية.
ويُشار بحسب شبكة الشروق – إلى أن بشير حاصل على القيد الصحفي للمحترفين، ونال دورات تدريبية داخلية وخارجية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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