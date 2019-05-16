(الحرية والتغيير) ترسم حدود الاعتصام وفقاً لـ(6) أبريل

وضعت قوى إعلان الحرية والتغيير، الخريطة الكاملة لساحة الاعتصام وطالبت الثوار الالتزام بالمحددات المعلنة وتشييد المتاريس عليها والتراجع عن الشوارع الواقعة خارج خريطة الاعتصام وفقاً لـ(6) أبريل في أشارة إلي شارع المك نمر.

وكانت مناوشات قد وقعت قبيل ساعة الإفطار، الأربعاء، بين بعض المعتصمين وقوات نظامية قد شهدت وقوع إصابات في صفوف الثوار بسبب إطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

وأوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان، أن ساحة الاعتصام تبدأ من أمام دار الشرطة شرقاً حتى تقاطع طلمبة النحلة جنوباً بشارع (عبيد ختم)، وحددت الخريطة النيل شمالاً بالإضافة إلى الشارع الذي يمر شرق وزارة الصحة الاتحادية غرباً وتقاطعاته مع شارع النيل، الجامعة، الجمهورية والبلدية.

وشددت قوى التغيير على ضرورة الالتزم بالسلمية فعلاً ولفظاً والهتافات الثورية المطالبة بأهداف الثورة، ودعت لعدم الاستجابة للابتزاز أو الاحتكاك مع أي عناصر، والتناوب على الوقوف على سلامة واستمرار المتاريس.

وطالب البيان بتوزيع خريطة الاعتصام على أوسع نطاق وتنوير الثوار بالإذاعة الداخلية بالتنبيه إليها وإلى حدود الاعتصام.

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وتعهدت اللجنة الميدانية لقوى إعلان الحرية والتغيير بالمرور بصورة دورية على المتاريس وإصدار التوجيهات بالتشاور مع الثوار.

وجددت المهام للجان التفتيش بالتأكد من أن كل من يدخل ساحة الاعتصام لا يحمل أي نوع من أنواع السلاح الناري والأبيض أو أي آلة قد تكون مضرة.

وشددت على أنه في حالة التعرف على هوية أي شخص ينتمي إلى النظام البائد أو كتائب ظله أو فلوله يتم التحفظ عليه وتسليمه إلى القوات النظامية.

وبحسب شبكة الشروق يشار إلى أن قيادات من تجمع المهنيين سارعت إلي المتاريس لإقناع الثوار بإزالته خاصة تحت جسر المك نمر في شارع النيل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)