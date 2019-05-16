الدولار يسجل رقما غير مسبوق أمام الجنيه المصري

يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، حتى وصلت قيمة التراجع إلى نحو 87 قرشا منذ بداية العام الحالي 2019، مدعوما بتدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر.

وتراجع الدولار نحو 4 قروش، خلال اليومين الماضيين، ليصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم في البنوك، إلى 16.99 للشراء و17.09 للبيع وذلك للمرة الأولى منذ عامين، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وفي يوم 2 يناير / كانون الثاني الماضي، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق المحلية نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، لكنه تراجع هذا الأسبوع ليصل إلى 17.03 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية.

وخلال تعاملات، أمس الأربعاء تراجع سعر الدولار مجددا ليصبح أقل من 17 جنيها، ويستمر في معاملات اليوم الخميس 16 مايو / آيار.

ولفتت الصحيفة إلى أن عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، والتدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، ساهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، إضافة إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغ أكثر من 150 مليار دولار، وأنها شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين.

ويتحرك سعر الدولار حاليا وفقا لآليات العرض والطلب.