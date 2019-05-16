وقالت مدية بنيامين، واحدة من الناشطين المشاركين في الجماعة، عبر موقع "تويتر"، "اقتحمت الشرطة السفارة وجاري الآن للقبض على مجموعة حماية السفارة".
وأضافت في تغريدة أخرى "ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الأربعة الباقين في سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة، في انتهاك لاتفاقية فيينا. أمر مخجل".
يشار إلى أن مجموعة من النشطاء يعيشون داخل السفارة منذ 24 نيسان/أبريل بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المنشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأميركية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل متظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.