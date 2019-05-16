الشرطة الأميركية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل متظاهرين

أفاد نشطاء اليوم الخميس بأن الشرطة الأميركية دخلت بالقوة إلى السفارة الفنزويلية في واشنطن لاعتقال مجموعة من المتظاهرين الذين يحرسون المنشأة ضد استيلاء الولايات المتحدة عليها.

وقالت مدية بنيامين، واحدة من الناشطين المشاركين في الجماعة، عبر موقع "تويتر"، "اقتحمت الشرطة السفارة وجاري الآن للقبض على مجموعة حماية السفارة".

وأضافت في تغريدة أخرى "ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الأربعة الباقين في سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة، في انتهاك لاتفاقية فيينا. أمر مخجل".

يشار إلى أن مجموعة من النشطاء يعيشون داخل السفارة منذ 24 نيسان/أبريل بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المنشأة.