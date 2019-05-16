"OnePlus 7 Pro" يتحدى أحدث هواتف "آبل" وسامسونغ"

استعرضت شركة "OnePlus" مؤخرا هاتفها الجديد "7 Pro"، بمواصفات تجعل منه المنافس الأقوى لهواتف "آبل" و "سامسونغ" الحديثة في الأسواق.

وجاء هذا الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة بمقاس 6.67 بوصة، بدقة عرض (3120/1440) بيكسل، (+HDR10)، تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وتخلو من أي ثقوب مخصصة للكاميرا، ومحمية بزجاج "Gorilla Glass 5" المقاوم للخدوش والصدمات.

كما يتميز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، مزودة بمستشعرات "Sony IMX586"، وخاصية "UltraShot" التي تمكنها من استقبال الضوء بشكل كبير لالتقاط صور مميزة في الاماكن المعتمة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميغابيكسل، تخرج من جسم الهاتف عند الحاجة لاستخدامها.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج "Qualcomm Snapdragon 855" واحد من أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق في 21 مايو الجاري، بسعر يبدأ من 700 دولار.