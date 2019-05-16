السعودية تلغي رسوم التخلف عن السفر للمغادرين من محطة الخرطوم

الغت الخطوط الجوية السعودية بالخرطوم رسوم التخلف عن السفر للمغادرين من محطة الخرطوم إلى بلدان خارجية، بسبب الأوضاع التي يمر بها السودان حالياً.
وقررت فى منشور صادر من نائب الرئيس للمبيعات بالشركة من إعفاء جميع التذاكر الصادرة بححز مؤكد والمغادرة من محطة الخرطوم من الرسوم إعتبارا من 14 من مايو وحتى اشعار آخر.
وبررت الخطوط الجوية السعودية القرار بالأوضاع الحالية في السودان.
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