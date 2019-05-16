اوحسب المعلومات التي قالت قناة "النهار" الجزائرية إنها توفرت لديها فإن "الطيب بلعيز سيقدم شهادته في قضية طرطاق والتوفيق والسعيد بوتفليقة، والتي وجهت لهم تهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".
فيما سيمثل أمام النيابة، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وثمان وزراء سابقين في قضايا فساد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: محكمة عسكرية تستدعي بلعيز في قضية "تآمر شقيق بوتفليقة ضد الدولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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