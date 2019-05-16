لماذا انفصلت ميغان ماركل عن زوجها الأول؟

ويسلط صناع الفيلم الوثائقي الضوء على حياة ميغان ماركل قبل أن تقابل الأمير هاري. ويستند أصحاب الفيلم إلى مقابلة مع المراسلة آشلي بيرسون، التي تشارك عن كثب في حياة أفراد العائلة المالكة.
وأكدت بيرسون أن السبب الرئيس وراء طلاق ميغان ماركل من زوجها السابق ومنتج هوليوود الشهير، تريفور إنجلسون، هو حقيقة أنه تحتم عليهما قضاء أغلب الأوقات بعيدا عن بعضهما بسبب جريها وراء مستقبلها وشهرتها في التمثيل.
وقالت بيرسون: "لقد كانا معا لمدة 7 سنوات، وتزوجا لمدة عامين. وبعد زواجهما مباشرة تم استدعاؤها للعمل في مسلسل "Suits" لذلك سافرت إلى تورونتو وبقي زوجها في لوس أنجلوس. هذا ما دمر علاقتهما".
وتطلقت ماركل من إنجلسون عام 2013. وفي تشرين الثاني من عام 2017 عرض عليها الأمير هاري الزواج، وكان له ذلك في مايو من عام 2018.
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