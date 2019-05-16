الحكومة الأردنية تعلن تخفيض النفقات

وقال وزير المال عز الدين كناكرية، إن "مجلس الوزراء قرر ضبط النفقات الرأسمالية والجارية للعام الحالي بما لا يؤثر على الالتزامات واستدامة المشروعات الحالية، انطلاقا من باب مراجعة الأولويات وضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية".
ويطالب الأردنيون الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية، بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية.
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