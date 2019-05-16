مصر تسعى للحصول على 20% من الكهرباء بالطاقة الشمسية بحلول 2030

تمثل مشروعات الطاقة في مصر أولوية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لسد العجز في توليد القوة الكهربائية، الذي بلغ في يونيو/حزيران 2014 أكثر من 6 آلاف ميغاوات.

خلال السنوات الماضية عملت الحكومة على استغلال المصادر الطبيعية لتوليد الطاقة الكهربائية وعلى رأسها الطاقة الشمسية، حيث افتتحت العديد من المشروعات بمناطق عدة بمحافظات الجمهورية.

من ناحيته قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن خطة مصر الفترة المقبلة تهدف لاستغلال الطاقة الشمية بالشكل الأمثل، خاصة في ظل وجود مساحات كبيرة من الدولة غير مستغلة يمكن تنفيذ مثل هذه المشروعات بها.

وتابع وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن مصر لم تصل سوى لـ 2% حتى الآن من الطاقة المتجددة في مجمل استخدامات الكهرباء، وأنها تسعى للوصول لنسبة 20% بحلول عام 2030.

وتابع أن الطاقة الشمية لا ترتبط بأسعار البترول، ولا تتأثر بحدوث توترات أو نزاعات في المنطقة، ما يجعلها أحد أهم عوامل الأمان بالنسبة لمصادر الطاقة. وأوضح أن مصر تستخدم نحو 26غيغا وات، وأن لديها وفر من 6 إلى 8 غيغا، وهي عوامل أمان تحرص عليها، كما تتم عملية الربط مع السعودية والسودان لاستثمار الوفر.

وأوضح أن مشروعات أسوان اقتربت من الانتهاء، وأن الدولة تتجه إلى مشروع اللوحات الشمسية فوق أسطح المنازل، وأن المواطنين بإمكانهم بيع الكهرباء للحكومة من خلال تلك المشروعات الصغيرة.