روسيا تفرض غرامة ضخمة على “سامسونغ” لانتهاكها قوانين المنافسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعتزم هيئة مكافحة الاحتكار الروسية خلال الفترة القادمة فرض غرامة على وحدة شركة “سامسونغ” في روسيا لانتهاكها قوانين المنافسة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض منتجاتها.

جاء ذلك بحسبما أعلنه نائب رئيس الهيئة أندريه تساريكوفسكي للصحفيين اليوم الخميس، ولم يكشف المسؤول عن قيمة الغرامة، لكنه قال إن الشركة قامت بالتنسيق غير القانوني لأسعار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في روسيا.

وفي 22 أبريل الماضي، اتهمت الهيئة شركة الإلكترونيات بانتهاك قوانين المنافسة، وذلك فيما يتعلق بأسعار بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لعملائها، حيث فرضت على التجار الأسعار وشروط البيع. المادة السابقة الفلسطينة رشيدة طليب أول مسلمة ترأس جلسة لمجلس النواب الأمريكي

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