محكمة عسكرية تستدعي بلعيز في قضية “تآمر شقيق بوتفليقة ضد الدولة الجزائرية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استدعت محكمة عسكرية بالجزائر رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز لسماع شهادته في القضية المتهم فيها شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنين من كبار الجنرالات السابقين بالبلاد، فيما يمثل أمام النيابة رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحي وثماني وزراء آخرين في قضايا تتعلق باتهامات بفساد.

وحسب المعلومات التي قالت قناة “النهار” الجزائرية إنها توفرت لديها فإن “الطيب بلعيز سيقدم شهادته في قضية طرطاق والتوفيق والسعيد بوتفليقة، والتي وجهت لهم تهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة”.

فيما سيمثل أمام النيابة، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وثمان وزراء سابقين في قضايا فساد. المادة السابقة تسريب معلومات سرية خطيرة عن الأقمار الصناعية الروسية المقالة القادمة الحكومة الموريتانية تعلن لائحة الانتخابات وقائمة المرشحين لرئاسة

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