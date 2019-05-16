غارات للعدوان السعودي على صنعاء أوقعت 52 جريحا بينهم 4 أطفال وامرأتان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف الحاضري في اليمن، إن عشرات المصابين والقتلى وقعوا صباح اليوم نتيجة قصف التحالف وسط العاصمة صنعاء بينهم امرأتين روسيتين.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، اليوم الخميس، أن الأرقام تشير إلى إصابة 52 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء، حيث يرقد الكثير منهم في غرف العناية المركزة، فيما وصل عدد القتلى إلى 6 بينهم 4 أطفال وامرأتان حتى الآن، وأن أعداد القتلى قابلة

للارتفاع نتيجة وجود الكثير من الإصابات الخطيرة، التي لم تستقر حالتهم حتى الآن

وتابع أن من بين الجرحى امرأتين روسيتين تقطنان الحي المقصوف، وأن إحداهن متزوجة من يمني أصيب هو الآخر إثر استهداف شقتهم بشارع الرباط، وأنها منطقة مزدحمة وآهلة بالسكان.

وأوضح أن عملية القصف جرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ما أصاب الأهالي بالخوف والفزع، وأن أعداد المصابين قابلة للارتفاع في ظل عدم إحصاء كافة الأضرار في المنطقة.