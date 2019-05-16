لوشي.. كل الشتارة والسطحية..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# لم اكن اعرف اي شئ عن المدعوة (لوشي) قبل ان اجد نفسي محاصرا بصورها، عبر ما يتداوله عنها رواد الفيس مؤخرا، ولا انكر انني توقفت امام صورتها لدقائق دون ان اعرف عنها اي شئ، لا صوت لا صورة لا فهم، ولم اتعجب من الضجة التي اثارها حولها رواد صفحات التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية..

# ثم قرات عن تعاقد قناة الهلال معها لتقديم برنامج غنائي رمضاني هذا العام تحت اسم (يلا نغني) كنت قد شاهدت عدة حلقات منه قبل شهور واساببع عندما كانت تقدمه اللامعة جدية.. وكانت بالجد نسخة طبق الاصل لفكرة برنامج اغاني واغاني بقيادة استاذي السر قدور والتي تعممت ووصلت الى كل القنوات السودانية بلا استثناء..

# حرصت، قبل كل شئ، على اعطاء نغسي فرصة كاملة للمقدمة الجديدة لوشي لبرنامج يلا نغني، وضيوفها حتى لا استعجل وتكون رؤيتي بعيدة عن الواقع، خاصة وانني احرص دوما على ان يكون رائي قريبا من الواقع المنطق الذي يصب في اتجاه المصلحة العامة لكل المتابعين..

# الان، وبعد مرور عشرة ايام بالتمام والكمال على شهر رمضان المبارك، اعتقد ان الوقت قد حان للحكم على تجربة (الاء المبارك) الشهيرة بلوشي.. وفي بادي الامر هل لنا ان نتساءل عن علاقة اسم (الاء) مع (لوشي)..؟! ولو من باب ان الاسم الاصلي لا يوجد فيه حرف الشاء نهائيا..!!

# المدعوة (لوشي) بعيدة كل البعد عن تقديم مثل برنامج الاغاني اياه، لا لشئ سوى لانها (سطحية) بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. مع التاكيد على ان نجاح استاذنا الكبير السر قدور كان مسنود بفهمه العميق، وتبحره بالكامل في المواضيع الشيقة والحيوية التي يقوم بطرحها ومناقشتها مع ضيوفه لاكثر من 30 حلقة مساء كل يوم من ايام الشهر (المبارك)..!!

# ثم ان تقديرات اسرة اعداد البرنامج الخاطئة، هي التي وضعت مقدمة الحلقة الاولى في الحرج الشديد بابتعادها عن تحية ثورة شباب السودان ولو بكلمة قبل الاندياح في (كلام الحب والهيام) عقب اول افطار في شهر رمضان الفضيل والذي عاش كل افراد الشعب تفاصيل معاناته بداية من الاوضاع السياسية، وانتهاء بظروف ارتفاع درجات الحرارة..

# ومع تقدم الحلقات، انطبق علينا مثل ذلك الشخص الذي ذهب الى السوق، واشترى بضاعة في شكلها الخارجي جميل، وبداخلها مضروب ولا قيمة له.. وللتوضيح اكثر نقول لقد انخدعنا بناس مكارم والسني في الاعلان واول الحلقات قبل ان نتفاجأ بالريان ومش عارف منو في بقية الحلقات..!!

# وما زاد عن طاقتنا كمشاهدين ان توالي الحلقات، وحرصنا على المتابعة (مجبرين والله وليس بارادتنا) اثبت لنا ان المدعوة الاء المبارك الشهيرة بلوشي، وبجانب سطحيتها في طرح القصص وتناولها للمواضيع ومناقشتها، تتميز بنوع غربب من (الشتارة).. ااي الشتارة الشتارة الواحدة دي.. ما (الشطارة)..!!

# التصفيق، والهز، والربة، والهجيج وغير ذلك من ما تتضمنه كل حلقة اكد انا بما لا يدع مجالا للشك ان نقص المواصفات عند مقدم اي برنامج لا ولن يتمكن من تغطيته لا بالملابس، ولا بودرة الوجه، ولا اي شئ اخر.. لان الموهبة تظل على الدوام هي العنوان والاساس..!!

# اما ضيوف الحلقات.. فان الوهم كان هو السمة التي ميزتهم الا من رحم ابي، فايلاف ورمتنا بانها عندما تزعل بتبكي، وعندما تفرح برضو بتبكي.. اما افراح الشعب فقد مللنا تقمصها شخصية خيالية لا صلة لها بها وكانها ام كلثوم زمانها مع انها لا علاقة اها بالغناء البتة..

# اما بقية الضيوف ناس مبارك ود البنا، وصباح، وطلال الساتة، وشكر الله فقد اثبتت الحلقات انهم(وباقي الفكة) ينتمون الى الصفين الثاني او الثالث لان نجوميتهم الباهتة المتواضعة لا تؤلهم للوصول الى الصفوف الاولى التي يقف فيها كبار شباب الفنانين والفنانات والشعراء..!!

# تخريمة اولى: خربها المطبلاتية، وقعدوا على تلها.. اوهموا ضعاف الاداريين وصغارهم بان الدوري لا ولن يتواصل في ظل هذه الظروف لاجل اهداف شخصية خاصة تتشابه مع الكذب والخداع الذي يمارسه رامز في كل عام حيث يلتف جل العرب حول اجهزة التلفزة لمتابعة الكذب والافتراء والخداع ونتابعهم وهم يقهقهون رغم درايتهم بان الذي يتابعونه انما هو كذب وغش وخداع وسراب يحسبه العطشان ماء.. وحسبي الله ولا حول ولا قوة الا بالله.

# تخريمة ثانية: يخطئ بكري الكواي، ويتسبب في خراب الموسم الكروي بخروج غريب ورفض تام للمثول امام لجنة تحقيق قيل ان مجلس الوفاق المريخي قام بتكوينها لمحاسبته.. ونتابع للاسف من يسعى للالتفاف حول اشكالية السقوط هذه ويتعمد شغل الناس بقصص انصرافية لا علاقة لها بالواقع البائس.. وبعد شوية الناس ح ننسى ويجي الكواي ويلعب عاادي وكان شيئا لم يكن.

# تخريمة ثالثة: بالامكان ان تقام مباريات الدوري بدون جمهور.. انه الهدف الذي يسعى اليه المطبلاتية ولو من باب ان تتم معاقبة كل الاندية دون اي ذنب ومساواتها مع المريخ الذي يستحق العقوبة المذكورة بعد السقطة الاخيرة خلال لقاء النبلدي الاخير.. بالله شوف المرضى ديل بيفكرو كيف..؟! حسبي الله ونعم الوكيل.. اللهم اني صائم.