العثور على سائق ركشة مقتولا بطلق ناري في ظروف غامضة…

الخليج 365:

عثرت شرطة الصناعات علي سائق ركشه مقتولا بطلق ناري داخل مركبته وذلك بمنطقة الصناعات غرب امدرمان وقال مصدر مطلع ان احد المواطنين كان قد ابلغ الشرطة عن الحادث فور تلقيها البلاغ حركت دورية منها الي مسرح الحادث وقامت برفع البصمات واحالت الجثة الي المشرحة فيما فتحت تحقيقا لمعرفة دوافع وملابسات الحادث. المادة السابقة لمه هلاليه.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة الخديوي والحرب الاقتصادية على الهلال.. بقلم قسم خالد

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