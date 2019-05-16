لمه هلاليه.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ حشد هلالي غير مسبوق التقي في هذه الايام المباركات .

@ حشد جمع كل الوان الطيف الهلالي ومن كافة الاجيال .

@ رؤساء هلال ، رموز الاداريين ، قدامي اللاعبين ، مدربين ، الاعلام الهلالي (عدا الكاردينالي) ، مناديب الروابط والجماهير .

@ لمه زرقاء لم نشهد لها مثيلاً منذ ان ابتلى الهلال بالرئيس الاسوأ.

@ الاحتشاد غير المسبوق اكد مكانة صاحب الدعوه (محمد عثمان الكوارتي)

@ نعم فالقبول الذي يحظى به الكوارتي جعل كل الوان الطيف الهلالي تسارع لتلبية الدعوه رغم رهق الشهر الكريم وانسداد الطرق .

@ لان الافطار كان افطار عمل فقد خرج بقرارات سيكون لها ما بعدها على الراهن الهلالي ابرز ذلك تنشيط الجبهه العريضه عبر قياده انتخبها الحضور .

@ كبير الاهله (الامين البرير) كما العاده خاطب الاجتماع وتعهد بدعم الجبهه بالمقر والمعينات .

@ اجتماع الكوارتي نقطة انطلاق لتحرير الهلال من براثن العهد البائد .

⬇ الكوكي قلق لتوقف عجلة الدوري و(الفرحان) مع اندية الذيليه ينادي بالغاء الدوري !!

@ من الذي يدير الهلال ومتى اجتمع المجلس وقرر ان يكون تابعاً لاندية الذيليه !!

@ المريخ به تمرد معلوم فلماذا يخدم الفرحان اجندة المريخ !!

@ مطلوب من الجبهه العريضه تسريع خطواتها حتى تُصلح الحال المائل بالهلال .

@ ينبغى الضغط على الرئيس الهارب حتى يتقدم باستقاله حقيقيه.

@ عااااار على الهلال ان يديره سمسار .

⬇ فلول الاتحاد السابق من اعلام ومنتفعين يحاولون ركوب موجة الثوار بوصف اتحاد شداد باتحاد الكيزان .

@ فرية ساذجه سخر منها الوسط الرياضي الذي يعرف شداد جيداً ويعرف رفاقه .

@ باني ، بشاره ، رمزي ، الشاعر ، سبيل ، ابو قبه ، بدرالدين المبارك ، فيصل الحداد ، اسماعيل رحمه ، عبد الحميد الجاك ، الدخيري ، ميرفت هؤلاء هم اعضاء مجلس ادارة الاتحاد فمن فيهم مؤتمر وطني !!

@ نعم هناك مؤتمرجيه (الجابري ، جلال ، حلفا وعمار ربك) لكنهم اقليه امام اغلبية من غير المؤتمرجيه .

@ بالمقابل نجد ان اتحاد معتصم جعفر لا يختلف عن اية مؤسسه من مؤسسات المؤتمر الوطني .

@ حتي قائمة معتصم التي نازلت قائمة شداد تشكلت من اولاد المؤتمر ومن ذلك عصام الحاج ، عبد المجيد ود ابليس ، الهادي سنار ، مبشر القطينه ، بعشر كريمه ، صديق المعيلق ، ابوشوك المناقل ، عوض رفاعه ، مبارك الحصاحيصا ، كنون طابت ، سيف الكاملين ، علي حسن (مدني) ومن قيادات المؤتمر بالانديه التي قادت الحرب ضد شداد

كمال النقر (سيد الاتيام) طارق المعتصم (المريخ)

@ هذا ما التذكير ان كافة وزراء المؤتمر من ايدام لسوار مروراً بعبد القادر محمد زين حاربوا شداد بينما اخلوا الدوائر الجغرافيه ليفوز فيها معتصم ومجدي واسامه ويصبحوا اعضاء بالبرلمان .

@ بعد كل هذه الحقائق يدعي بعض الاغبياء ان شداد صناعة المؤتمر .

@ العجيب ان عدد من يدعون ذلك كانت لديهم علاقات ليس بالمؤتمر فحسب بل باجهزته الامنيه وسنعود لذلك .

⬇ بسبب موقفه من شداد تمت اقالة الجكومي من قيادة تجمع الرياضيين .

@ الجكومي قام بجهد مقدر في الثوره لكنه فشل في التخلص من خصوماته الشخصيه .

@ تجمع الرياضيين اتخذ القرار السليم وكسب المزيد من الانصار غير ان العديد من كارهي شداد من المنتفعين والمؤتمرجيه لا يزالون مندسين في التجمع .

@ شداد كبير القبيله الرياضيه ورمز من رموز الثوره .

@ اعداء شداد هم اعداء الثوره حتى لو ادعوا انهم ثوار .

@ شداد يمثلني .