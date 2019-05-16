لمه هلاليه.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ حشد هلالي غير مسبوق التقي في هذه الايام المباركات .
@ حشد جمع كل الوان الطيف الهلالي ومن كافة الاجيال .
@ رؤساء هلال ، رموز الاداريين ، قدامي اللاعبين ، مدربين ، الاعلام الهلالي (عدا الكاردينالي) ، مناديب الروابط والجماهير .
@ لمه زرقاء لم نشهد لها مثيلاً منذ ان ابتلى الهلال بالرئيس الاسوأ.
@ الاحتشاد غير المسبوق اكد مكانة صاحب الدعوه (محمد عثمان الكوارتي)
@ نعم فالقبول الذي يحظى به الكوارتي جعل كل الوان الطيف الهلالي تسارع لتلبية الدعوه رغم رهق الشهر الكريم وانسداد الطرق .
@ لان الافطار كان افطار عمل فقد خرج بقرارات سيكون لها ما بعدها على الراهن الهلالي ابرز ذلك تنشيط الجبهه العريضه عبر قياده انتخبها الحضور .
@ كبير الاهله (الامين البرير) كما العاده خاطب الاجتماع وتعهد بدعم الجبهه بالمقر والمعينات .
@ اجتماع الكوارتي نقطة انطلاق لتحرير الهلال من براثن العهد البائد .
⬇ الكوكي قلق لتوقف عجلة الدوري و(الفرحان) مع اندية الذيليه ينادي بالغاء الدوري !!
@ من الذي يدير الهلال ومتى اجتمع المجلس وقرر ان يكون تابعاً لاندية الذيليه !!
@ المريخ به تمرد معلوم فلماذا يخدم الفرحان اجندة المريخ !!
@ مطلوب من الجبهه العريضه تسريع خطواتها حتى تُصلح الحال المائل بالهلال .
@ ينبغى الضغط على الرئيس الهارب حتى يتقدم باستقاله حقيقيه.
@ عااااار على الهلال ان يديره سمسار .
⬇ فلول الاتحاد السابق من اعلام ومنتفعين يحاولون ركوب موجة الثوار بوصف اتحاد شداد باتحاد الكيزان .
@ فرية ساذجه سخر منها الوسط الرياضي الذي يعرف شداد جيداً ويعرف رفاقه .
@ باني ، بشاره ، رمزي ، الشاعر ، سبيل ، ابو قبه ، بدرالدين المبارك ، فيصل الحداد ، اسماعيل رحمه ، عبد الحميد الجاك ، الدخيري ، ميرفت هؤلاء هم اعضاء مجلس ادارة الاتحاد فمن فيهم مؤتمر وطني !!
@ نعم هناك مؤتمرجيه (الجابري ، جلال ، حلفا وعمار ربك) لكنهم اقليه امام اغلبية من غير المؤتمرجيه .
@ بالمقابل نجد ان اتحاد معتصم جعفر لا يختلف عن اية مؤسسه من مؤسسات المؤتمر الوطني .
@ حتي قائمة معتصم التي نازلت قائمة شداد تشكلت من اولاد المؤتمر ومن ذلك عصام الحاج ، عبد المجيد ود ابليس ، الهادي سنار ، مبشر القطينه ، بعشر كريمه ، صديق المعيلق ، ابوشوك المناقل ، عوض رفاعه ، مبارك الحصاحيصا ، كنون طابت ، سيف الكاملين ، علي حسن (مدني) ومن قيادات المؤتمر بالانديه التي قادت الحرب ضد شداد
كمال النقر (سيد الاتيام) طارق المعتصم (المريخ)
@ هذا ما التذكير ان كافة وزراء المؤتمر من ايدام لسوار مروراً بعبد القادر محمد زين حاربوا شداد بينما اخلوا الدوائر الجغرافيه ليفوز فيها معتصم ومجدي واسامه ويصبحوا اعضاء بالبرلمان .
@ بعد كل هذه الحقائق يدعي بعض الاغبياء ان شداد صناعة المؤتمر .
@ العجيب ان عدد من يدعون ذلك كانت لديهم علاقات ليس بالمؤتمر فحسب بل باجهزته الامنيه وسنعود لذلك .
⬇ بسبب موقفه من شداد تمت اقالة الجكومي من قيادة تجمع الرياضيين .
@ الجكومي قام بجهد مقدر في الثوره لكنه فشل في التخلص من خصوماته الشخصيه .
@ تجمع الرياضيين اتخذ القرار السليم وكسب المزيد من الانصار غير ان العديد من كارهي شداد من المنتفعين والمؤتمرجيه لا يزالون مندسين في التجمع .
@ شداد كبير القبيله الرياضيه ورمز من رموز الثوره .
@ اعداء شداد هم اعداء الثوره حتى لو ادعوا انهم ثوار .
@ شداد يمثلني .
كانت هذه تفاصيل خبر لمه هلاليه.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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