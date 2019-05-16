دقيقتان و 6 خطوات.. طريقة الجيش الأمريكي للنوم السريع

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل الأرق وقلة النوم، الأمر الذي دفع العديد من الأطباء والاختصاصيين لوصف عدد من الطرق التي تساعد على النوم.
من جهته طور الجيش الأمريكي طريقة للمساعدة على النوم السريع بأقل الخطوات، فبحسب موقع "mujerhoy" فإن 96 في المئة من الطيارين الذين خضعوا لتدريبات على مدى 6 أسابيع قد استفادوا من هذه الطريقة.
وتتكون هذه الطريقة من 6 مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالجلوس على حافة السرير مع وضع الهاتف بوضعية الصامت وإضاءة مصباح الطاولة بجوار السرير.
لتبدأ المرحلة الثانية بممارسة بعض التمارين لإرخاء عضلات الوجه، كالابتسام مثلا، لتبدأ المرحلة الثالثة بالاسترخاء ومد الذراعين بشكل قوي للأسفل.
قم بالتنفس بعمق وحافظ على التركيز مع إرخاء عضلات الساق إلى أن تستلقي، لتنتهي هنا المرحلة الرابعة، ولتبدأ المرحلة الخامسة بعدم التفكير بأي شيء لمدة 10 ثوان بمجرد أن تدرك أن جسمك كله دخل بمرحلة الاسترخاء.
وتقوم المرحلة السادسة والأخيرة على التفكير بحالتين الأولى أنك مستلق في قارب بمنتصف بحيرة وتنظر إلى السماء والثانية بأنك تجلس على أرجوحة تهتز ببطء.
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