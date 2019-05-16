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مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية فى منطقة البلطيق

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن لندن أرسلت مقاتلات من طراز (تايفون) مرتين بمنطقة البلطيق خلال يومين، لاعتراض طائرات روسية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لقناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس، أن مقاتلات (تايفون) البريطانية انطلقت الثلاثاء، من قاعدة أمارى فى إستونيا، استجابة لتحليق مقاتلتين روسيتين من طراز (سو-27) وطائرة من طراز (إيل-22) كانت تحلق فوق ساحل البلطيق متجهة إلى كالينينجراد.

وأكدت أن المقاتلات البريطانية انطلقت أيضًا أمس الأربعاء، لاعتراض المقاتلتين الروسيتين، ورافقت التشكيل باتجاه روسيا.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية مارك لانكستر، التزام بلاده بالدفاع عن حدود حلف شمال الأطلسى ودعم حلفائها فى صد أى تهديدات.

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