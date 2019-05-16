صحيفة: بومبيو يزور ألمانيا فى 31 مايو الجارى

قالت صحيفة تاجشبيجل الألمانية اليوم الخميس إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو سيزور برلين يوم 31 مايو بعد أن ألغى رحلة للعاصمة الألمانية فى وقت سابق من الشهر.

ولم يتسن الاتصال بالسفارة الأمريكية فى برلين أو وزارة الخارجية الألمانية للحصول على تعقيب.

وكانت الإدارة الأمريكية قالت إن "مسائل أمنية دولية" وراء إلغاء زيارة بومبيو لبرلين.