وزير النفط العراقى: مصفاة كربلاء تبدأ العمل فى 2022

قال وزير النفط العراقى ثامر الغضبان اليوم الخميس إن مصفاة كربلاء فى جنوب البلاد ستبدأ العمل فى 2022 بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يوميا. ولم يذكر الغضبان الذى كان يتحدث للصحفيين المزيد من التفاصيل ،وفى عام 2014، أرسى العراق عقدا بقيمة 6.04 مليار دولار على كونسورتيوم من كوريا الجنوبية بقيادة هيونداى للهندسة والبناء لتشييد المصفاة.

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