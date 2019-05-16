وسائل إعلام: بريطانيا ترفع مستوى الخطر لموظفيها في العراق وعدة دول خليجية

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن المملكة المتحدة أمرت أيضا بوضع موظفيها وعوائلهم في السعودية والكويت وقطر في حالة تأهب شديد.
ونقلت القناة عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله إن هناك احتمالا متزايدا أن تتخذ إيران أو حلفاؤها الإقليميون خطوات ضد مصالح بريطانيا والولايات المتحدة وحلفائهما في المنطقة بطريقة بحيث سيكون بوسع طهران نفي تورطها في الموضوع، لتفادي اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
ورجح المصدر أن تلك الخطوات المحتملة قد تتخذ ضد مواقع للبنى التحتية المدنية، مثل المنشآت النفطية، بهدف التسبب في اضطرابات، دون فعل أي شيء يسمح بربط الحكومة الإيرانية بالحادث، وذلك بغية تفادي رد أمريكي قاس محتمل.
ولم تعلق الحكومة البريطانية بعد على الموضوع.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت مستوى تأهب قواتها في العراق وسوريا وسحبت الموظفين غير الأساسيين في سفارتها ببغداد، بحجة "المخاطر المتزايدة من قبل إيران وحلفائها".
كما اتخذت واشنطن مؤخرا سلسلة إجراءات عسكرية لتعزيز قواتها في المنطقة، بما في ذلك إرسال مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن" إلى الخليج ونشر قاذفات استراتيجية ومزيد من صواريخ باتريوت هناك.
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