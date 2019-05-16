البحرين.. اعتقال مواطن بتهمة نشر أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت السلطات البحرينية عن إلقائها القبض على أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر أخبار كاذبة قد تضر بالنظام العام في البلاد والتشكيك في قدرة الحكومة على ضبط الأمن.

وصرح رئيس النيابة العامة البحرينية، عدنان مطر، بأن النيابة، بعد تلقيها بلاغا حول نشر تلك "الأخبار المكذوبة التي لا أساس لها من الصحة" باشرت التحقيق في القضية، مؤكدا أن المتهم الذي لم يكشف عن اسمه نشر على حسابه الشخصي على مدى وقت طويل معلومات غير صحيحة وتعليقات "من شأنها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أوساط المجتمع، فضلا عن التشكيك في أداء السلطات وقدرتها على حفظ الأمن وحماية المجتمع".

وأمرت النيابة بحبس الموقوف احتياطيا على ذمة التحقيق بعد استجوابه، ووجهت إليه تهمة "إذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالنظام العام، وكذلك إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".