السلطات التايلاندية تصدم السياح بقرار جديد

وأغلقت السلطات المعنية في تايلاند، الدولة الأكثر اعتمادا على الموارد السياحية، خليج "مايا باي" على جزيرة "بي بي لي" في بحر أندامان، الذي اشتهر بعد عرض فيلم ليوناردو دي كابريو "The Beach"، عام 2018 وقررت الآن تمديد إغلاقه حتى العام 2021.
وذكرت صحيفة ذي صن، أن عالم البيئة البحرية ومستشار إدارة الحدائق الوطنية في بانكوك، ثون ثامر ونغناساوات، أكد أن منع استقبال السياح في خليج مايا سيمتد حتى منتصف عام 2021، لأن السلطات تريد إعطاء الجزيرة المزيد من الوقت للتعافي.
وأشار ونغناساوات إلى أن خليج مايا سيشهد تغيرات كبيرة، بعد افتتاحه من جديد، كالحد من عدد الزوار اليومي ومنع القوارب من الرسو داخل مياه الخليج.
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