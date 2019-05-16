"ماس كهربائي" يسبب حريقاً في جامع الفاروق بدمشق

ونقلت وكالة سانا السورية عن مصدر في مركز إطفاء دمشق أن الحريق الذي امتد إلى أجزاء واسعة من الجامع سبب أضرارا مادية، دون وقوع إصابات بشرية.
بينما رجح مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح للوكالة ذاتها أن يكون سبب الحريق عائدا لحدوث ماس كهربائي.
وقد تداول عدد من المواقع الخبر، مع التأكيد على أن سببه "ماس كهربائي"، إلا أن بعض الصفحات نفت ذلك، وأشارت صفحة "سوريا فساد في زمن الإصلاح" إلى أن المنطقة كانت ضمن فترة "التقنين الكهربائي" أثناء الحريق، وقالت إن "الجهات المختصة تعمل على كشف ملابسات الحادث"
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