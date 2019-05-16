ويل سميث يهنئ المسلمين بشهر رمضان

نشر النجم العالمي، ويل سميث، فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قام من خلاله بتهنئة المسلمين بشهر رمضان المبارك.

وصور الفيديو في الأردن برفقة الممثل مينا مسعود والنجمة نعومي سكوت، حيث يجري تصوير فيلم "علاء الدين" والذي يؤدي فيه ويل سميث دور عفريت المصباح.

وقال ويل سميث في تعليقه على الفيديو: "رمضان كريم للجميع.. شكرًا للعائلة المالكة وشعب الأردن على السماح لفريق فيلم علاء الدين بالتصوير في هذا البلد الرائع".

وأتم بالعربية "السلام عليكم".

ومن المقرر عرض الفيلم، في 24 مايو/أيار المقبل في دور العرض العالمية.