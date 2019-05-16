ثورة خيال !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> لا أتابع قنوات المحلية في رمضان..

> فأنا أحفظ ما تقدمه – منذ سنوات – عن ظهر (وجع) قلب… سيما بعد الإفطار..

> فإما تشويه لأغاني الكبار، بواسطة الصغار..

> وإما سخف كوميدي يحاول انتزاع الضحك من المشاهدين بحركات أشد سخفاً..

> وإما إعلانات مملة تفتقر إلى أبسط مقومات الجذب الدعائي..

> فأغلب ما يقدم عبر قنواتنا هذه يعوذه الخيال الخلاق..

> وهذا النوع من الخيال هو حلقة الوصل بين شذرات كلمتنا الرمضانية هذه..

> ولأن شاشاتنا تخلو من هذا الخيال فهي تدور في حلقات مفرغة..

> حلقات التقليد… والتكرار… والاجترار… والاستنساخ..

> حتى الضيوف يتنقلون بين شاشة وأخرى… استغلالاً لشهوة الظهور في دواخلهم..

> أو كما قال أحد الزملاء… يهرولون عند أول (رنة)..

> ولكني أتابع برنامجاً على شاشة مصرية اسمه (شيخ الحارة)..

> فهو ينضح إبداعاً… وإدهاشاً… وخيالاً… وإيقاعاً متسارعاً للأسئلة والأجوبة..

> لا كما عندنا هنا، بطء حارق للأعصاب في كل شيء..

> في الأسئلة… في الأجوبة… في حركة الكاميرا… في الفواصل التي بطول السؤال..

> والأهم من ذلكم كله، الفقر المدقع في الخيال الخلاق..

> وكتاب أعيد قراءته للمرة الرابعة – في أمسيات رمضان – يجمع بين خيالين..

> الخيال الخلاق الذي يتجلى سلاسةً في رشاقة السرد..

> والخيال الذي قد يكون محض خيال مغرض، أو فيه شيء من الحقيقة..

> فهل المهدي – وقادته – كانوا يعيشون فعلاً حياة مزدوجة؟..

> هل كانوا يبدون زاهدين في العلن و شهوانيين في السر؟… هذا ما يقوله سلاطين..

> والكتاب – طبعاً – هو (السيف والنار في السودان)..

> ويزعم أن المهدي كان ينتقي لنفسه أجمل السبايا… ومن بعده خليفته عبد الله..

> ثم يتدرج جمال السبايا من بعدهما – هبوطاً – حسب تدرج القادة..

> وتمتلئ البيوت بالزوجات… والسراري… والجواري…والسبايا، يقول سلاطين..

> كما تمتلئ بأطايب تُلتهم بعيداً عن أعين عامة الناس..

> وربما يكون خيال سلاطين قد شطح بعيداً – في هذه الجزئية – بدافع من الحقد..

> وربما حلق قريباً من الواقع بدافع من أمانة التوثيق، لا ندري..

> أما الخيال الخلاق الذي أبهرني فهو الذي تبثه قناة ناشيونال جيوغرافيك مساءً..

> تبثه في وقت تتمايل فيه قنواتنا – بسلامتها – طرباً..

> تبثه عبر سلسلة عن حياة أينشتاين – الخاصة والعامة – بعنوان (العبقري)..

> فكل نظرياته التي أذهلت العالم تخلقت خيالاً في عقله..

> وللسبب هذا قال قولته الشهيرة (العلم الذي لا يقوده الخيال لا يتجاوز حدود المعقول)..

> وفي رواية أخرى يقول (الخيال أهم من العلم)..

> ولكن خياله الذي جلب له كل النجاح العلمي هذا لم يجلب له النجاح الأسري..

> فالفشل كان هو العنوان العريض لكل حياة زوجية عاشها..

> وربما السبب، افتقار زوجاته إلى الخيال..

> وليس افتقاراً للخيال من جانبنا أن نعيد الذي كتبناه هذا في رمضان الفائت ذاته..

> وإنما لأن الحال (ياهو نفس الحال)… رغم الثورة..

> فهل نحتاج إلى ثورة في الخيال؟!.