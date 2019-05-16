إنخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف متعاملون في السوق الموازي عن تراجع في أسعار الدولار أمس، حيث انخفض سعر البيع للدولار عبر النقد إلى (60) جنيها و(70) جنيها عبر الإجراءات المصرفية.

كما انخفض سعر البيع للريال السعودي، بحسب (باج نيوز) إلى (16) جنيها للبيع نقدا، فيما أحجم عددٌ من التجار من عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية ترقباً لما سيحدث في سوق العملات.

وعزا المتعاملون الانخفاض إلى اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية والتحول إلى حكومة مدنية، متوقعين مزيداً من الانخفاض في أسعار النقد الأجنبي خلال الأيام المقبلة.