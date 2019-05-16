السعودية.. أمر ملكي بشأن 146 سجينًا في الجوف

وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف، أن لجان العفو بالمنطقة؛ لا تزال مستمرة بأعمالها حيال تطبيق تعليمات العفو الكريم على قضايا السجناء التي تَرِد تباعًا من المحاكم الشرعية، وجهات التنفيذ لدراستها وتطبيق تعليمات العفو بشأنها.
وأشار إلى أن لجنة العفو المركزية بالمنطقة، ولجان العفو الفرعية بالمحافظات قد باشرت أعمالها بتوجيه من سمو أمير منطقة الجوف فور وصول الأمر الملكي الكريم؛ حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق سراح النزلاء في الوقت المحدد لذلك.
ورفع المشمولون بالعفو، الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الإنسانية والمَكرُمة الغالية؛ مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
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