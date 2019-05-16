نشرة الظهيرة.. مطلب روسي من الخرطوم.. وهذه أسعار الجنيه السوداني

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



عاملون بشركة شيكان يطالبون بإقالة المدير العام

طالب العاملون بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين بإقالة العضو المنتدب للشركة وإلقاء القبض على من وصفوهم بالفاسدين.

وفي وقت يعتزم العاملون تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام المقرّ الرئيسي للشركة.

وقال عاملون في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الخميس” إنّ الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة داخل الشرطة وإعادة الأموال التي صرفت في الفترة الماضية دون وجه حق ومحاربة الفساد الإداري داخل الشركة.

ننشر أسعار العملات في البنك المركزي والسوق السوداء

استقرت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي السوداني اليوم الخميس حيث وصل سعر شراء الدولار الأمريكي 45.00 جنيه سوداني وسعر بيع 45.22 جنيه سوداني.

ووصل سعر شراء اليورو في البنك المركزي السوداني لمبلغ 50.44 جنيه سوداني مقابل سعر بيع بقيمة 50.69 جنيه مصري.

أما سعر الريال السعودي اليوم فقد وصل في البنك المركزي السوداني لقيمة 12.00 جنيه سوداني للشراء مقابل 12.06 جنيه سوادني للبيع.

اما الأسعار في السوق السوداء السودانية فقد سجل الدولار سعر 62.00 جنيه سوداني فيما سجل الريال السعودي سعر 16.53 جنيه سوداني، بحسب "عرب نيوز".

روسيا تطالب بالتحقيق في تعرض مراسل للضرب في السودان

دعت وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق شامل في قضية تعرض مراسل "سبوتنيك" للضرب على أيدي عناصر الشرطة العسكرية خلال تنفيذ عمله في الخرطوم.

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فقد جاء في بيان وكالة "روسيا سيغودنيا": "من المؤسف، زيادة أعمال العنف، التي تمارسها الجهات الأمنية ضد الصحفيين. لقد قامت الشرطة، يوم 1 أيار/مايو، بضرب مراسلة "ريا نوفوستي" في باريس، أما اليوم فقد تضرر زميلنا في السودان على أيدي الشرطة أثناء أدائه واجباته المهنية. وكان قد أبلغ الشرطة أنه يغطي الوضع في الخرطوم بمهمة من إدارة التحرير، ومع ذلك فقد قامت الشرطة العسكرية باستخدام العصي في ضربه وحطموا هاتفه المحمول".

وقال مراسل "سبوتنيك" محمد الفاتح إن الشرطة العسكرية، التي تعتبر جزءا من قوة الرد السريع، هاجمته أثناء تغطيته للأوضاع في الخرطوم وأعمال إزالة الحواجز على جسر نمر. ووفقا لأقواله فإن أحد الجنود اختطف الهاتف المحمول من يده وألقاه أرضا وكسره.

وقام 5 عسكريين بعد ذلك بضرب المراسل بالعصي على رأسه وجسمه، على الرغم من إبلاغهم بأنه صحفي ويغطي الوضع بناء على تعليمات من إدارة التحرير.

وأضافت وكالة "روسيا سيغودنيا": "نحث السلطات السودانية على إجراء تحقيق شامل في الحادث، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على إبقاء القضية تحت السيطرة. ونأمل أن يكون الهجوم لم يلحق أضرار جسيمة بصحة محمد".

وتجدر الإشارة إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأسبوعين الماضيين. فقد تعرضت مراسلة "روسيا سيغودنيا" فيكتوريا إيفانوفا للضرب في باريس، أثناء تغطيتها للاضطرابات خلال مظاهرات عيد العمال في العاصمة الفرنسية.

قوى الحرية والتغيير تأسف لقرار "المجلس العسكري"

قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بالسودان، الخميس، إن تعليق المجلس العسكري الانتقالي عملية التفاوض مع المحتجين "قرار مؤسف".

ووفق ما نقلت رويترز، فقد تعهد التحالف بمواصلة الاعتصام "أمام القيادة العامة لوزارة الدفاع وكافة ميادين الاعتصام في البلاد".

وكان رئيس المجلس الفريق ركن عبد الفتاح البرهان أعلن في بيان تلفزيوني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تعليق المحادثات بعد أن اتهم المحتجين بخرق اتفاق بشأن وقف التصعيد.

وكان من المقرر أن يبحث المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير في اجتماعهما الأخير النتائح النهائية للمحادثات والتوقيع عليها، بعد أن تم الاتفاق على مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.

