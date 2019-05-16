حكاية هروب شقيق "البشير" لتركيا (القصة الكاملة)

لا صوت يعلو فوق "هروب شقيق البشير"، خلال الساعات الماضية، بعدما أن قرر الهروب من سجنه والسفر إلى تركيا.

وبحسب تقارير، فقد تمكن العباس البشير، الشقيق الأصغر لعمر البشير، من الهروب إلى تركيا، حيث لديه وشقيقه الآخر عبدالله عدة استثمارات، فضلا عن امتلاكه عقارات وأصولا كثيرة.

العباس لم يكن الوحيد من الشخصيات النافذة في السودان ممن لجأوا إلى تركيا، فسفير الخرطوم السابق لدى واشنطن عطا المولى، غادر أيضا إلى هناك، وقد تمكن من تحويل مبالغ ضخمة إلى حسابات تركية، وفقا لمصادر.

و نفى مدير عام السجون في السودان، إطلاق سراح العباس البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، لأنه لم يكن موقوفا أصلا لديهم.

وقال مدير عام السجون السودانية، في تصريحات لقناة "العربية": "لم نطلق سراح العباس شقيق الرئيس المخلوع لأنه لم يأت إلينا أصلا".

جاء ذلك بعدما تداولت أنباء عن منح إدارة السجن في الخرطوم إذنا للعباس البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بمغادرة المعتقل الذي تواجد فيه لقرابة أسبوعين، حيث سافر بعدها إلى تركيا.

وقالت مصادر، إن عمر البشير وشقيقه عبد الله هما المتواجدان فقط حاليا بسجن كوبر، إضافة إلى زوج شقيقتهما الذي اعتقل هو الآخر مع بعض رموز النظام السابق.

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و أكد المجلس العسكري في السودان أنه يعتقل واحدا فقط من أشقاء الرئيس المعزول عمر البشير الخمسة، وليس اثنين كما أعلن سابقا، مشيرا إلى أن شقيقه الثاني تمكن من الفرار إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي للصحفيين اليوم الثلاثاء: "كنا قد أعلنا في 17 أبريل اعتقال شقيقي الرئيس (البشير)، عبد الله والعباس.. لكن المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تم القبض على عبد الله فقط".

وأضاف: "في اليوم التالي ظهر العباس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، مؤكدا أن السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمها، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك، وتابع قائلا: "بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا".

ووفق المجلس فإن البشير محتجز في سجن كوبر في العاصمة الخرطوم.

هذا، وكانت وسائل إعلام سودانية قد قالت ، إن إدارة السجن في الخرطوم منحت إذنا لشقيق الرئيس السوداني المعزول، العباس، بمغادرة المعتقل الذي يوجد فيه لقرابة أسبوعين، حيث سافر بعدها إلى تركيا.

وأكدت مصادر لموقع "باج نيوز" السوداني أن عمر البشير وشقيقه عبد الله موجودان حاليا في سجن كوبر، بالإضافة إلى زوج شقيقتهما الذي اعتقل هو الآخر مع بعض رموز النظام السابق.