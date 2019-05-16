خبير اقتصادي يدعو لمعالجة مشكلة السيولة بصورة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دعا بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحري الأهلية الجهات المختصة ممثلة في بنك السودان ووزارة المالية لمعالجة مشكلة السيولة بصورة عاجلة لمقابلة احتياجات الموسم الزراعي والمواطنين الضرورية خاصة في هذا الشهر الفضيل.

واضاف عيسى أن توفير السيولة في الجهاز المصرفي السوداني يساهم في بناء الثقة بين المصارف وجمهور المودعين، كما أن شح السيولة يقلل من فرص البنوك والمصارف السودانية في دعم مشروعات التنمية بالبلاد وذلك لضعف الكتلة النقدية بسبب ايداع العملاء اموالهم وحفظها خارج الجهاز المصرفي.

وبحسب وكالة الانباء السودانية أن أزمة شح السيولة التي تجاوز عمرها العام لازالت مستمرة برغم تطمينات المسؤولين بتوفرها خلال الأيام الماضية .

وتمثلت الأزمة في وجود صفوف طويلة امام الصرافات والبنوك بولاية الخرطوم وعددا من المناطق، مما ادى إلى تزمر شرائح مقدرة من المتعاملين مع القطاع المصرفي كما احتج بعض المواطنين على استمرار المشكلة التى لم تجد لها السلطات حلاً حتى الآن.