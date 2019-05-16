إضراب وكلاء النيابة العامة لعدم تسليم رموز النظام المخلوع للقضاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن أعضاء النيابة العامة، الدخول في إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام، ابتداء من السادس عشر من مايو الجاري وحتى العشرين منه، من أجل تحقيق جملة مطالب أبرزها حصر أسماء و رموز النظام المخلوع، المقبوض عليهم وتسليمهم للنيابة، تكوين لجان تحقيق مشتركة حول أحداث الاثنين الدامي، وأخرى تتعلق بالجرائم التي ارتكبها النظام السابق منذ العام 1989م وشددت النيابة على ضرورة تفكيك المليشيات التي تحمل السلاح وتصفية أصولها وممتلكاتهم وتجريدهم من السلاح وإجراء حملات تفتيش بالخرطوم وكل الولايات تحت إشراف النيابة العامة واستعجل البيان الذي تلقت «الجريدة» نسخة منه، حصر أسماء ورموز النظام المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة في الدعوى الجنائية تحت مواد تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تطهير المؤسسات العدلية من نيابة وسلطة قضائية من بقايا النظام السابق وخلق بيئة لتحقيق العدالة،الاتفاق العاجل حول السلطة المدنية وهياكل الحكم والتمثيل فيها والتقدم نحو الاتفاق على وجه السرعة في مدة أقصاها 48 ساعة، تحريك إجراءات جنائية في مواجهة أي صحيفة تعمل على إثارة الفتنة.