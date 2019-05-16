التفاصيل الكاملة لهروب العباس شقيق الرئيس المخلوع إلى تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الخميس” بحسب مصادرها عن القصة الكاملة لهروب العباس حسن أحمد البشير الشقيق الأصغر للرئيس المخلوع عمر البشير، من خروجه من الخرطوم وحتى وصوله إلى العاصمة التركية.

وقالت الصحيفة إنّ العباس استغل بص ركاب سفري في اليوم التالي لسقوط النظام السابق في طريقه إلى القضارف ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا، وتجاوز كلّ نقاط التفتيش والتدقيق على طول الطريق دون أنّ يتعرّف عليه أحد حتى نقطة الحمرة الحدودية حيث اكتشف أحد الموظفين بالتدقيق في كشف المغادرين لإثيوبيا اسم عباس حسن أحمد البشير وصورة من جواز سفره.

وفي الأثناء انتقل البص من الجانب السوداني إلى الإثيوبي وطبقًا لإتفاقية التعاون بين البلدين، طلب السودانيون من الإثيوبيين إعادة مراجعة قائمة المسافرين وإعادة العباس إلى الجانب السوداني.

وأبدى الإثيوبيين موافقتهم الفورية على تسليم العباس بعد إخطار قائد المنطقة العسكرية الأعلى.

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وأكّدت الصحيفة أنه تم فعليًا حجز العباس في الجانب الإثيوبي، وغادر البص السفري إلى إثيوبيا وأمضى العباس ليلته تلك مع القوة الإثيوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في اليوم التالي تم نقله بعربة خاصة إلى العاصمة أديس أبابا وأمضى أسبوعًا في ضيافة المخابرات الإثيوبيى ومن ثم انتقل عبر طيران تركيا إلى إسطنبول.

وقالت الصحيفة إنّ بحسب مصادر قانونية إنّ العباس الذي يعتبر أكثر أشقاء الرئيس السابق نفوذًا في السنوات الأخيرة، يمكن استعادته عبر الإنتربول في حال ثبوت تورّطه في قضايا جنائية أو قضايا فساد وذلك عبر سلسلة إجراءات طويلة تخضع إلى رغبة الأتراك في التعاون مع الحكومة السودانية ووجود اتفاقيات مشتركة للتعاون في هذا المجال.

باج نيوز