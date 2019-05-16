مشاجرة عنيفة بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة جماعية عنيفة بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ويظهر الفيديو عددا من الأشخاص وهم يوجهون الضربات واللكمات لبعضهم بعضا.

ويبدو أن المشاجرة وقعت قبل الإفطار بوقت قليل، حيث توجد في المكان أكواب للشرب وأطعمة.

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