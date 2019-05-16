عاملون بشركة شيكان يطالبون بإقالة المدير العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب العاملون بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين بإقالة العضو المنتدب للشركة وإلقاء القبض على من وصفوهم بالفاسدين. وفي وقت يعتزم العاملون تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام المقرّ الرئيسي للشركة. وقال عاملون في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الخميس” إنّ الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة داخل الشرطة وإعادة الأموال التي صرفت في الفترة الماضية دون وجه حق ومحاربة الفساد الإداري داخل الشركة.

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