ولاية سنار تستعرض خطة الموسم الزراعي الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ترأس وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية سناربروفيسور علي خشم الموس اجتماع وحدة التنسيق الولائية للحلول المتكاملة واستعرض الاجتماع تقريراً حول برنامج الحلول المتكاملة بالولاية إلى جانب خطة البرنامج للموسم الزراعي للعام (2019 / 2020)م.

وأكد خشم الموس ضرورة الاهتمام بصغار المزارعين وتقديم جميع الخدمات الزراعية عبر جمعياتهم إلى جانب تشجيع القطاع الخاص لتقديم التقانات الحديثة الموصى بها لزيادة الإنتاج.

وأشار منسق برنامج الحلول المتكاملة بالولاية المهندس الصادق برمة إلى أن البرنامج حقق أهدافه المرجوة بتبني المزارعين للتقانات الحديثة في القطاع المطري مما أدى إلى رفع الإنتاج للفدان من 5 جوالات إلى 15 جوالاً.

وأضاف أن البرنامج اهتم بالتدريب والبرامج الإرشادية، مبيناً أن التحديات التي تواجه مواصلة برنامج الحلول المتكاملة بالولاية تأهيل مقدمي الخدمات الزراعية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وحدة الآليات خاصة وسط صغار المزارعين.

وأمن الاجتماع على تكوين صندوق دعم التقانة للمواصلة في برنامج الحلول المتكاملة والحفاظ على الآليات والمواصلة في تكوين الجمعيات حتى يسهل تقديم الخدمات الزراعية. المادة السابقة إرتفاع في اسعار الذهب بالخرطوم..تعرّف على سعر الجرام بالجنيه السوداني المقالة القادمة لجان لمتابعة ملفات المياه والوقود والخبز بكردفان

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