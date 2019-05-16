ظاهرة مناخية جديدة في مصر لأول مرة هذا العام

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود المحافظات المصرية طقس حار.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية الغربية المصرية.
وقال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات في الهيئة المصرية، إنه درجات الحرارة غدا الخميس، تسجل 40 درجة في محافظة القاهرة، لأول مرة هذا العام. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني “مصراوي”.
وأضاف الدكتور إبراهيم عطا: “النصف الثاني من الربيع دائما ما يسجل درجات حرارة أكثر من فصل الصيف نفسه”.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، في الشمال المصري، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح جنوبية غربية.
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