الخارجية الإيرانية تكشف ما تسعى إليه إيران في المنطقة ..بعد التصعيدات المتبادلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ما تسعى إليه إيران في المنطقة، بعد التصعيدات المتبادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن إيران لا تسعى لاشتباك في المنطقة ولكنها لطالما دافعت وتدافع عن مصالحها بقوة، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وأوضح ظريف بعد اجتماعه بنظيره الياباني “تارو كونو” في طوكيو، اليوم الخميس، بأن الاجتماع بحث مستجدات المنطقة والإجراءات الأمريكية وكيفية الحفاظ على الاتفاق النووي في حال رغب المجتمع الدولي بذلك.

وبيّن ظريف أن وزير خارجية اليابان أكد تمسك بلاده بالاتفاق النووي ورغبتها بمواصلة طرقها الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة.

وأكد ظريف أنه أوضح لنظيره الياباني “طرق خفض التوتر ولجم الإجراءات الأمريكية الساعية للحرب، وأن إيران لا تسعى لاشتباك ولكنها لطالما دافعت بقوة عن مصالحها والان تواصل العمل ذاته”.

وأشار ظريف إلى أن الاجتماع بحث أيضا ضرورة التزام المجتمع الدولي بتطبيع العلاقات الاقتصادية لإيران والتي تشكل الهدف الأساسي للاتفاق النووي، إذا ما رغبت الأسرة الدولية بالحفاظ على هذا الاتفاق”.