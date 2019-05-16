ليس من حق أي مكون الغاء غيره

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في الاخبار أن ما يطلق على نفسه تيار نصرة الشريعة ودولة القانون قد حشد جمعا كبيرا شمل مكونات التيار من علماء ودعاة وزعماء عشائر ومشايخ طرق صوفية والحركة الإسلامية والإخوان المسلمين والجماعات السلفية وتيار المستقبل وقيادات الإصلاح الآن والجبهة الوطنية للتغيير ، وأعلن التيار رفضه تسليم البلاد لليسار ودوى هتافهم ( ثوار أحرار لن تحكمنا قوى اليسار ) .

قيادات التيار بروف مصطفى إدريس (اسلامي) ودكتور محمد علي الجزولي(داعشي) والشيخ عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم (سروريان) ذكروا المجلس العسكري بتعهداته بالوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. وأكدت القيادات أن الخيارات مفتوحة لمقاومة الإتفاق الإقصائي الثنائي. ودشن التيار التوقيع على ميثاق أمان السودان، ودعى كل القوى السياسية للتوقيع عليه.

إن هذا التطور خطير جدا ويعني أن البلد ستعاني من فتنة كبرى – لاقدر الله – وهذا الامر نتج من احساس التيار الإسلامي أن مؤامرة تحاك ضده وان البلد بتوجهها الاسلامي المعروف لايمكن أن تقبل باقصاء دعاة الدستور الإسلامي وان يجد اليساريون الفرصة للمجاهرة برفض كل ما من شأنه عودة تيار الإسلام السياسى الى الساحة .

الاتفاق الذي تم الإعلان عن توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير على تشكيل هياكل السلطة بمستوياتها الثلاث حسب النسب المعلن عنه هذا الاتفاق استفز التيار الإسلامي ورآه مخالفا لتعهدات المجلس العسكري الانتقالي بالوقوف على مستوى واحد من جميع القوى السياسية في البلد ، ورأي التيار أن سياسة الإقصاء الواضحة التي برزت من خلال هذا الاتفاق لايمكن القبول بها ودعوا الجميع إلى عدم الاشتطاط ومعرفة أن البلد يسع الجميع ، وليس من حق أي جهة أن تري نفسها هي الوحيدة التي يجب أن تحكم فالكل لهم حق في أن يقتسموا السلطة والاقصاء ليس في مصلحة الوطن ، ولابد أن يعلم الكل أن البلد لن تنهض وتتجاوز هذه الازمة الحادة في ظل هذه الفتنة الشعواء التي تكتنف البلد وستوردها المهالك – لا قدر الله – ما لم يعرف الكل أنه ليس من حق أي مكون الغاء الآخر.