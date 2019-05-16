ننشر أسعار العملات في البنك المركزي والسوق السوداء

استقرت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي السوداني اليوم الخميس حيث وصل سعر شراء الدولار الأمريكي 45.00 جنيه سوداني وسعر بيع 45.22 جنيه سوداني. ووصل سعر شراء اليورو في البنك المركزي السوداني لمبلغ 50.44 جنيه سوداني مقابل سعر بيع بقيمة 50.69 جنيه مصري. أما سعر الريال السعودي اليوم فقد وصل في البنك المركزي السوداني لقيمة 12.00 جنيه سوداني للشراء مقابل 12.06 جنيه سوادني للبيع. اما الأسعار في السوق السوداء السودانية فقد سجل الدولار سعر 62.00 جنيه سوداني فيما سجل الريال السعودي سعر 16.53 جنيه سوداني، بحسب "عرب نيوز".

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