بعد وقف التفاوض 72 ساعة.. ماذا ينتظر السودان؟ (تقرير)

في الساعات الماضية، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة؛ وازالة المتاريس وفتح السكك الحديد.

وكان من المقرر أن يبحث المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير في اجتماعهما الأخير النتائح النهائية للمحادثات والتوقيع عليها، بعد أن تم الاتفاق على مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.

وعقد الطرفان خلال الأيام الماضية مباحثات لبحث إجراءات الانتقال السياسي في البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، ناشدت قوى إعلان الحرية والتغيير المعتصمين الالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 أبريل أمام القيادة العامة للجيش، وعدم "الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجرنا لدائرة العنف"، مؤكدة أن السلمية هي الرادع لكل محاولات الالتفاف على "مكتسبات ثورتنا وشعبنا".

ودعا البرهان إلى عدم التصعيد الاعلامي؛ واستفزاز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؛ علمًا بانها ولدت من رحم الجيش وإنحازت إلى ثورة الشعب ويلعب دورا قادتها دورا سياسيا واقتصاديا هاما وضروريا.

واضاف أن القوات المسلحة دخلت في حوار مع قوى اعلان الحرية والتغير توصلنا الى وقف التصعيد؛ الا ان الأمور تطورت بإصدار جدول بالتصعيد الثوري من احدى فصائل قوى الحرية والتغيير بالاضافة الى الاستفزاز المباشر للقوات المسلحة والدعم السريع التي لعبت دورا مؤثرا في حماية الثورة.

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وقال إن اللهجة التحريضية ضد القوات المسلحة والدعم السريع؛ تسلل عناصر مسلحة داخل مكان الاعتصام وحوله والامتدادت الجديدة حيث استهدفت القوات المسلحة والدعم السريع والشباب أدى الى انتفاء سلمية الثورة؛ وناشد ابناء الوطن حتى لاتنزلق بلادنا نحو الفوضى.

وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بالسودان، الخميس، إن تعليق المجلس العسكري الانتقالي عملية التفاوض مع المحتجين "قرار مؤسف".

ووفق ما نقلت رويترز، فقد تعهد التحالف بمواصلة الاعتصام "أمام القيادة العامة لوزارة الدفاع وكافة ميادين الاعتصام في البلاد".

وقالت المعارضة السودانية في بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين على صفحته بفيسبوك: "إن تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض، ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا، خاصة أن اجتماع أمس الأربعاء كان لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق، وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة".

وأضافت: "إن التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار وقد صدر بتوافق تام بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قبل انطلاق جولات التفاوض، والمتاريس الموجودة منذ السادس من أبريل حصوناً بناها الثوار دفاعاً عن أنفسهم، وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد، وقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات في ذلك في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية ومن أجل استمرار تماسكها، وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة".

ولفت البيان قائلا: "إننا لا نرضى الاتهام بانتفاء سلمية ثورتنا عبر البيانات العابرة والتصريحات المقتضبة، بل نطالب بإجراء التحقيقات العاجلة حول المجزرة الدموية التي وقعت مساء الاثنين 13 مايو 2019 والتي ارتقى إثرها شهداء أعزاء من الثوار ومن قواتنا المسلحة الباسلة، ففي تلك التهمة يكمن ظلم عظيم لكل مكونات الشعب السوداني بما فيه الضباط والجنود الذين ما فتئوا يحرصون على صيانة الثورة من الانسياق للعنف والعنف المضاد، فالسلمية كسب زرعنا بذرته وننتظر حصاده معاً ونحميه من غدر الغادرين بعزم وإباء وإصرار وصبر".