تعرف على قائمة الدول الأكثر جذبا للسياح المسلمين

شهد تصنيف البلاد الأكثر شعبية للسياحة لدى المسلمين تواجد دولة جديدة في المرتبة الاولى تنافس ماليزيا على موقع الريادة.

دخلت إندونيسيا على خط المنافسة لتحتل المرتبة الأولى مناصفة مع ماليزيا كأكثر الوجهات السياحية شعبية لدى المسلمين.

فبحسب تقرير مشترك بين موقع "CrescentRating" و"MasterCard" حول التصنيف السنوي لمؤشر السياحة العالمي للمسلمين، شاركت إندونيسيا في المرتبة الأولى مناصفة مع ماليزيا للمرة الأولى في هذا التصنيف.

التصنيف الذي نشر على موقع "CrescentRating" اعتمد على عدد من المعايير كحركة النقل والوصول والبيئة ونوعية الخدمات والاتصالات المتاحة.

واحتلت كل من إندونيسيا وماليزيا المرتبة الأولى مناصفة بـ78 نقطة، وجاءت أبرز 10 وجهات مفضلة للمسلمين كالآتي: تركيا (75 نقطة)، المملكة العربية السعودية (72 نقطة)، الإمارات العربية المتحدة (71 نقطة)، قطر (68 نقطة)، المغرب (67 نقطة)،البحرين (66 نقطة)، عمان (66 نقطة)، بروناي (65 نقطة).

واحتلت روسيا المرتبة 46 في القائمة بـ42 نقطة، متراجعة لمرتبة واحدة عن العام الماضي.