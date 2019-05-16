مطالبة بتوفير المدخلات الزراعية بالجزيرة

الخليج 365 : دعا رئيس قسم المتخصص بالقسم الشمالي الغربي بمشروع الجزيرة والمناقل أحمد عمر المجلس العسكري الانتقالي إلى الاهتمام بمشروع الجزيرة والمناقل وتأهيل بنيات الري وتوفير مطلوبات الزراعة خاصة الوقود وقال لـ (السوداني) إن أكبر مشكلة واجهت المزارعين في الموسم المنصرم عدم توفر الجازولين وشح السيولة وارتفاع مدخلات الإنتاج, مناشداً الجهات المختصة والممولة بتوفير المدخلات الزراعية في وقت مبكر, مؤكداً على أن البنك الزراعي الجهة الممولة الوحيدة التي بدأت في تسليم أفرع البنك بالجزيرة المدخلات إلى جانب أن البنك أعلن السياسة التمويلية في وقت مبكر تحفيزاً للمزارعين, داعياً البنك الزراعي إلى مراعاة ارتفاع أسعار الأسمدة. المادة السابقة الاتحاد الإفريقي يشيد باتفاق “المجلس العسكري – قوى التغيير” في السودان المقالة القادمة عاملون بشركة شيكان يطالبون بإقالة المدير العام

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