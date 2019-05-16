حركة تحرير السودان ترحب بتقدم المحادثات بين العسكري وقوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رحبت حركة تحرير السودان القيادة العامة بتقدم المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير معربة عن أملها عن طي ملف التفاوض باتفاق الجميع على شكل المرحلة الانتقالية. وشدد آدم عوض أحمد أمين الشؤون السياسية والناطق الرسمي باسم الحركة في تصريح لـ(سونا) على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث اعتصام القيادة الأخيرة وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة، مؤكدا تمسكهم بإنشاء آليات فعالة لمعالجة افرازات الحرب وآثارها في الفترة الانتقالية. وطالب آدم بأهمية الأخذ برؤية الحركات ومشاركتهم بصورة عادلة في آليات الفترة الانتقالية وفقا للكفاءة والقدرة واستقامة قيادات كل حركه وفاعليتها. Advertisements وترحم آدم على شهداء الاعتصام أمس الأول وتمنى الشفاء العاجل للجرحى صحيفة السوداني

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