والي شمال كردفان يوجه بتكوين بلجان عاجلة لمتابعة ملفات المياه والوقود والخبز بالولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه والي شمال كردفان محمد الخضر بتكوين لجان عاجلة لمتابعة ملفات المياه والوقود ودقيق الخبز والكهرباء بمحلية غرب بارا، مشيراً إلى أن كل ما يخص معاش الناس أولوية قصوى لحكومة الولاية، وفقاً لموجهات اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي.

وأكد الخضر أن حكومته اتخذت قرارات جريئة في مواجهة عدد من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد وأن النظام السابق تسبب في خلق أزمات استراتيجية أصابت الاقتصاد في مقتل الأمر الذي أفضى للمعاناة التي يعيشها المواطن حالياً.

وقطع والي شمال كردفان باتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها تجفيف منابع الفساد والمفسدين. صحيفة السوداني المادة السابقة لجان لمتابعة ملفات المياه والوقود والخبز بكردفان المقالة القادمة الخرطوم…أغلب المحال التجارية تغلق أبوابها بسبب الاحتجاجات

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