إرتفاع في اسعار الذهب بالخرطوم..تعرّف على سعر الجرام بالجنيه السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال أمين الإعلام، الناطق الرسمي باسم اتحاد الصاغة بالخرطوم عبدالمولى القدال لـ(السوداني) أمس، إن هنالك زيادة في جرام الذهب من بنك السودان حيث قفز جرام الخام إلى (2,100)جنيه بدلاًعن (1,610) جنيه أما الجرام المشغول فقفز إلى (2,800-2,900)جنيه بدلاعن (2,600)جنيه، وقال إن الأسعار قابلة للزيادة نتيجة لتغيرات حركة سعر الصرف.

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